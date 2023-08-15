副總統賴清德出訪友邦巴拉圭並過境美國，大陸台企聯與昆山、南寧、廈門等地台協相繼發出抗議聲明。陸委會今日表示，相關聲明是台辦系統「操作、代筆的產品」，是中共對台灣人民進行認知作戰的手段，陸委會對此給予譴責。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）昨天聲明，指賴清德過境美國「勢同火上澆油」，是「倚美謀獨」，給台海和平製造麻煩。昆山、南寧和廈門等地台協也相繼發出抗議賴清德過境美國的聲明。

陸委會今日透過書面表示，以這次台企聯，以及昆山、廈門、南寧幾個台商協會發表的「聲明」，可以確定就是台辦系統操作、代筆的產品。畢竟，這幾篇內容粗糙的「聲明」，用字遣詞以及語法，絕不是台灣人所慣用，而是中共的文宣用語。

陸委會說，大陸各台商協會，會員都是當地台商企業的代表，但是，絕大多數的協會是由當地台辦指派官員出任協會秘書長，日常會務運作都是由這位官派的秘書長代為決定。這是多年來運作模式的常態。

陸委會認為，依據中共的慣用手法，必然會繼續「操作」更多的大陸台商協會替中共發表「聲明」，甚至不排除脅迫幾位具代表性的台商出面「代讀中共撰寫的聲明」，企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰。對中共的手段，陸委會表示不齒，並給予譴責。

陸委會也說，大陸台商都是熱愛台灣，對於期盼兩岸維持現狀，確保和平的態度，與台灣民眾是一致的，這是無庸置疑。陸委會指出，事實證明，「在這個區域會動用武力，破壞和平的人，只有中共，沒有其他國家」。