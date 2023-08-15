大學分發入學15日放榜，屏東東港高中新二代楊明典錄取繁星時的第一志願，國立陽明交通大學外國語文學系。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

大學分發入學15日放榜，屏東東港高中新二代楊明典錄取繁星時的第一志願，國立陽明交通大學外國語文學系，老師指出，要有十足的努力與毅力才能透過分科考試考上繁星志願，對此，楊明典也分享不死背英文單字、每天看文章學習，是他的讀書祕訣。

楊明典是新住民之子，媽媽來自中國大陸，家庭經濟都靠父母支撐，而生活條件雖然不富裕，但父母親很重視楊明典的教育，楊明典也很貼心地不讓父母操心，很會善用學校資源學習東西，加上認真肯學又熱心，他不僅成績名列前茅、在各項活動上也表現活躍。

楊明典從小就對學習語言產生興趣，尤其是英文，他在2021年東港迎王時擔任學校的迎王導覽人員，負責為外籍學生介紹迎王活動，全程流利的英文導覽，讓外籍生了解並愛上迎王文化，也深深感受到東港人為信仰無私奉獻的感動。

楊明典說，他學英文從來不會死背單字，他認為單字量應該要從日常生活中學習，所以他才會固定每天都讀文章，若看到有不會的單字，他就會去找翻譯、了解意思，這樣的方式讓他覺得學英文很自在，不會感到厭煩。

至於看何種文章？楊明典指出，他都找科技尤其交通運輸相關、以及人權方面的文章，他笑說，可能因為出生在鄉下，所以對航太、航空、列車這類東西感到好奇，而這也讓陽明交大外文系成了他的理想科系。

年初繁星時，他填選陽明交大外文系，可惜不如預期落榜，但他不氣餒，反而更加努力，如今如願考上心中的第一志願，師長都替他開心不已，老師指出，要有十足的努力與毅力才能透過分科考試考上繁星志願，而楊明典真的很認真，付出會有回報的。