考量台灣近年持續致力推動文化資產保存工作，文資數量逐年提升，為強化中央政府攜手地方共同保存文資決心，文化部爭取「歷史與文化資產維護發展計畫」（第五期），於7月初獲行政院支持，核定6年（113年至118年）159.44億元預算。文資局也開始同步展開審查程序，於7月中完成第一梯次審定，總計各縣市433件申請案，首批核定總數高達357案，核定總經費59億8873萬元，文化部補助36億9204萬元，亦創下歷年補助經費之最。

文化部表示，文化部歷年雖積極爭取預算投入文資保存工作，但經統計，全國古蹟、歷史建築等有形文化資產數量已高達2874處，其中近3年縣市申請文資保存相關案計627件，有高達447件（71％）申請案，因受限經費不足未審退回。

為解決文資保存預算不足情況，文化部長史哲今年1月底要求文資局重新徹底盤查各縣市文資現狀，具體研擬爭取公共建設計畫，在獲行政院全力支持後，史哲同步要求文資局加快審查及務實擴大補助，以徹底協助地方解決文資損毀、珍貴文化資產消失的燃眉之急。

文化部表示，此次核定補助案除有效補充各縣市文資保存經費缺口，更希望具體解決過去因預算不足以致無法推動的個案，如台北市「直轄市定古蹟陳天來故居修復及再利用工程」、新北市「歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程」、宜蘭縣「中興紙廠四結廠區歷史建築群再利用工程」、新竹市「市定古蹟吉利第修復工程」、新竹縣「歷史建築關西豫章堂羅屋書房修復及再利用工程」、台南市「原台南農校日式宿舍群修復再利用工程」、金門縣「縣定古蹟雙乳山坑道修復工程」等，補助案件遍及全國各縣市。

此外，此次核定補助案件中涵蓋計畫執行期程逾3年以上案件，期盼使相關個案在執行保存修復工作時，留有充裕期程，謹慎落實文資保存作業；並使文資修復後，確實達到重新獲得生機之效。文化部強調，文化部後續仍將持續與各縣市政府攜手協力推動全國文資保存，並強化管理、維護及活化效能。