阿富汗塔利班（Taliban）政府今天為紀念掌權屆滿2週年，不但舉辦慶祝活動，更將今日訂為國定假日，同時發表具挑釁意味的聲明以紀念他們重掌大權。

法新社報導，阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate of Afghanistan，塔利班國號）的旗幟今天在首都喀布爾各個安全檢查站飄揚。

2021年8月15日，美國支持的阿富汗政府垮台，政府領袖流亡海外，而塔利班揮軍攻占喀布爾，自此重掌大權。

此後2年以來，塔利班當局針對伊斯蘭教法進行嚴格解釋，婦女們首當其衝淪為相關法律受害者，聯合國稱之為「性別種族隔離」。

塔利班當局今天上午發表聲明，盛讚2021年8月15日那次勝利「替在阿富汗建立伊斯蘭制度鋪路」。

這份聲明指出：「那次征服喀布爾再次證明，沒有人能夠控制阿富汗這個令人自豪的國家…絕不允許任何侵略者威脅這個國家的獨立與自由。」

國際社會持續設法解決如何及是否與塔利班當局接觸，但塔利班因為限制婦女權利，在取得援助及承認的相關談判上面臨重大阻礙，當地婦女在公共場所、工作及教育方面受到限制。