為了避免地震造成老建築倒塌，進而導致民眾生命財產損失，台北市政府近年來積極推動危老建築的改建與都市更新。今年8月4日公告修訂《台北市土地使用分區管制自治條例》，其中針對土地面積較小的危老建築，增加都更後建物可使用的面積，除了避免「容積獎勵用不完」的窘境頻頻發生，也藉此提高民眾對於危老都更改建的意願。

台北市政府公告修訂《台北市土地使用分區管制自治條例》第95條之3條文，其中針對長度小於16公尺（第四種住宅區除外，為14公尺）、寬度小於10公尺的小地基危老建築，都更後前、後院長度僅需各保留1.5公尺，讓建物主體的面積能夠變大，進而促使危老建物都更的容積獎勵能夠充分利用。

按照原條例規範，住一區的建物於都更或改建後，前院需留6公尺、住二5公尺、住三及住四3公尺；後院則為住一二保留3公尺、住三四2.5公尺。

國民黨台北市議員陳炳甫表示，過去曾接獲民眾陳情，雖然有意願申請危老改建都更，但原建物為住三區，且實際建築物深度只有10公尺，如果依規定都更，扣掉前院保留3公尺、後院2.5公尺，建物本體就只剩4.5公尺的長度可當起居空間，幾乎無法規畫房間，讓住戶打消改建念頭。

陳炳甫說，危老條例原始立法的立意良好，但是沒有考量到許多實際狀況，反而失去立法初衷。陳炳甫強調，這次北市府修法放寬前後院保留空間的規定，可望讓原本因為建築物基地不足，而對危老卻步的住戶，如今可提高改建誘因。

都發局則表示，在修法之前，部分能進行危老都更的建物，即使提供較高的容積獎勵，但卻因為原有土地面積的限制，導致容積獎勵用不完，進而發生「看得到吃不到」的情況。

都發局說，在這次修法後，建物原高度不變、每層樓面積都增加的情況下，除了讓都更後的建物有機會能夠把容積獎勵使用完畢外，也能讓土地區分所有權人能夠更好分配運用，藉此增加民眾對於為老都更的意願。都發局說明，該修訂案於今年8月4日公告實施後，自4日起申請的危老都更改建案皆適用。