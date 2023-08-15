楊祐寧與Ella陳嘉樺在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性事卡關的新婚夫妻。（壹壹影業提供）

王柏傑與楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》有血脈賁張的床戲。（壹壹影業提供）

王柏傑飾演楊謹華的陳年舊愛。（壹壹影業提供）

Ella與楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》一起挑大樑演出。（壹壹影業提供）

楊祐寧擔任監製身兼男主角的性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，邀請楊謹華、Ella陳嘉樺（Ella）、與王柏傑主演，15日發布前導預告，預告中楊祐寧一句「我跟我太太很久沒做了」帶出主題，Ella與楊祐寧這對新婚夫妻應該要夜夜笙歌，但事實上卻是夜夜被拒。兩位女主角首度挑戰性治療影集，不僅大膽嘗試自慰戲，更有把玩各尺寸「小老公（假陽具）」、「情慾按摩」等令人血脈賁張的劇情！

這部以性為主軸討論兩性情感的影集，有非常多大尺度性愛議題與畫面，Ella透露剛看到劇本就非常喜歡，因為大家對於性很容易避而不談，或是很害羞去面對，但她認為性愛是非常健康的事情，從身體去認識自己的內在跟心理的狀態是很重要的。劇中挑戰大尺度的楊謹華分享角色跟她本人有80％-90％的差異，自己在性方面是偏保守的，不像劇裡面敢愛敢恨，有生理需求，跟別人看對眼就衝了。

演出楊謹華的親密另一半之一的王柏傑爆自己因為腰傷復發，原本擔心劇情有激烈運動沒辦法接演，是楊祐寧親自打電話邀請才點頭，也笑說滿感謝他的，「因為拍了這部戲之後，維持運動的習慣反而讓舊傷好了。」身為監製的楊祐寧說：「我滿享受多一個監製身分的，因為從前期開始，就可以參與很多的討論，比單純的做演員要有趣，我滿喜歡的。」

該劇從片名「為愛鼓掌」（網絡流行詞，意指啪啪啪）可知本劇議題與「性」有關，將從女性視角出發，透過楊謹華飾演的性治療師及尋求治療的個案（Ella飾）兩位女主角，以性諮商所為主要場域，用「性」來探討兩性關係和自我認同的故事，坦然處理性的議題。

劇中Ella與楊祐寧這對新婚夫妻應該要夜夜笙歌，事實上卻是夜夜被拒，Ella為了找尋無法做愛的原因找上性諮商所，卻發現性治療師是她高中時期合不來的同學楊謹華。外型豔麗奔放型的楊謹華，不只是性治療諮商師，也是診所推出的知名YouTuber，在鏡頭前大方說愛談性，擁有許多床伴的她，最念念不忘的遺憾是戀人未滿的王柏傑，當她開口說愛，他卻人間蒸發…。兩個性格迥異的女人，各自在探索性的療程中，讓人好奇是否會找到愛的救贖。