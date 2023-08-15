大家都曉得運動對健康有許多正面好處，但也有不少人擔心，其是否會加速關節磨損？對此，光田醫院骨科醫師嚴可倫指出，適當的運動其實有助關節健康，關鍵是要選擇適合自身的類型，例如長跑和足球，由於衝擊性高，可能會對關節產生較大負擔，要特別謹慎。他並分享保護關節6招，包括選擇適當的運動、適度運動、暖身和伸展、注意技巧、交替運動及保持體重。

嚴可倫在粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，運動對關節的影響取決於多個因素，包含運動的類型、強度、頻率以及個人身體狀況。他指出，適當的運動可促進關節的健康，反之，不當的運動則可能對關節造成壓力。

嚴可倫進一步說明，運動對關節的正面影響。他說，適度的運動有助強化關節周圍的肌肉和韌帶，從而提升關節的穩定性和靈活性；且還可促進軟骨的營養供應，有助減緩磨損速度。事實上，醫師強調，缺乏運動更可能導致關節僵硬，增加關節疼痛和不適。

然而，即使運動對關節好處多，有些類型還是要謹慎。嚴可倫提到，例如長跑和踢足球等高衝擊性運動，確實可能對關節產生較大負擔，尤其是姿勢不正確或過度訓練。但這不代表要遠離這些運動，而是應注意正確技巧，避免過度負荷。他並分享以下6點，以確保在運動中能保護好關節：

1、選擇適當的運動：選擇身體適合的運動類型，如游泳、瑜珈和快走等低衝擊性的運動，對關節保健是很好的選擇。

2、適度運動：保持運動的適當強度和時間，避免過度操練。

3、暖身和伸展：做好運動前暖身以及運動後的伸展，有助降低關節受傷風險。

4、注意技巧：學習正確的運動技巧，避免不正確姿勢對關節造成不必要的壓力。

5、交替運動：輪流進行不同類型的運動，有助減少特定關節的過度使用。

6、保持體重：保持健康的體重可以減輕關節的負擔，特別是膝關節。