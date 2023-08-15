博客來迎28周年慶，除了線上、線下安排系列活動，也首度舉辦「不可思議閱讀力」頒獎活動，並由副總經理何禮旭分享2023閱讀趨勢，她指出出版產業固然整體衰退，但仍看到電子書、有聲書的增長點，將是博客來未來積極發展的方向。

何禮旭指出，博客來在今年第二季做了許多調整，回到以顧客為主的初心並以7000份顧客問卷為基礎進行優化，例如改善搜尋功能，商品頁圖片擴大、電子書使用功能開發等。至於從去年底延燒的圖書折扣秩序問題，她表示：「一直以來博客來都不會想做任何折扣戰」表示願和出版社的共榮共創，在持久環境中永續發展。

何禮旭也指出，儘管就讀者習慣而言，紙本閱讀市長持續衰退，但2022年台灣電子書成長17％；以美、中市場來看，美國電子書成長已趨停，但有聲書成長7％，大陸的有聲書成長更超過2成。「電子書、有聲書都是紙本書生命的延續」何禮旭也表示，將是博客來未來將著力的成長點。

文化部政務次長李靜慧出席博客來周年慶暨頒獎典禮指出，上一次聚集這麼多出版界人士還是在立法院討論圖書折扣秩序的公聽會！半年後在此刻的齊聚可看出，出版產業是從作者、出版端、經銷、實體或電子通路的層層努力，「出版是透過文字來跟社會大眾溝通，也看到社會大眾的反應，這是出版產業最珍貴的一塊」。

據博客來針對2023上半年的統計，熱銷榜前五強分別是《蛤蟆先生去看心理師》、《逆思維》、《原子習慣》、《晶片戰爭》、及《紅色賭盤》。比較2022與2023年，商業理財與心理勵志均為主要暢銷書類；2023年以趨勢與邏輯思考和問題解決力為閱讀焦點。

此外，博客來統計女性購書量為男性的1.4倍，且女生最愛買的是童書，男性最愛則是漫畫。暢銷榜前三類分別是：童書、商業理財與文學小說，同時隨著旅遊重啟，影視串流熱播，也帶動了旅遊、漫畫類書籍高成長。不同族群而言，Z世代愛漫畫小說，上班族首重商業理財，熟齡讀者則關注人文社科。