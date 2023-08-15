新竹市長高虹安14日因助理費等案被北檢依貪污等罪起訴，外界評論表示，若高一審被判有罪將停職下台；也有人指出，若貪污有罪定讞，高虹安將終身不得再參選任何公職。精神科醫師沈政男強調，在被停職之前，高可以主動辭職，造成補選，然後再度投入選舉，讓選票為自己討回公道，前新竹市長施性忠就曾用這一招跟當時執政的國民黨周旋。而若三審定讞，高將是首個提起憲法訴訟的人，因為這樣的法規明顯違憲。

「高虹安被起訴，綠營側翼不用高興得太早！」沈政男14日在臉書發文表示，高虹安被起訴了，說是為了貪污41萬元而甘冒7年以上重罪的風險，結果綠營側翼一片歡呼，好像台灣多了一個貪污市長是一件值得慶賀的事情。「哥要說：先別高興得太早，這只是起訴而已！」起訴理由就不細部評論了，大家還是要尊重司法，而非根據政治立場來評斷裁判結果，這才是國家的長遠之福。

「好多評論說是什麼專家之言，其實根本就不是真正內行嘛！」沈政男指出，比如媒體都在說，高虹安如果一審判決有罪，就會被停職，然後就沒有新竹市長可做了！是嗎？在被停職之前，她可以主動辭職，造成補選，然後再度投入選舉，讓選票為自己討回公道。還記得前新竹市長施性忠就是用這一招跟當時執政的國民黨周旋嗎？辭職，補選，又當選，距今剛好四十年了。「政治，不是像XX想的那麼簡單啦！」

沈政男提到，高虹安說自己不喝咖啡，沒必要貪污去買咖啡機，結果也是有好事者說，隨便搜尋就有一堆她喝咖啡的照片！「哥說：你要不要搜尋哥喝咖啡的照片？也是一堆，但我也是不喝咖啡！」只因咖啡是社交潤滑劑，當人家請你一杯，你好意思回絕嗎？一定是接過來用嘴唇沾一下杯緣，然後說好好喝啊，這是什麼咖啡豆啊？怎麼烘焙的？就放下不再喝了。「喝咖啡的人不能體會不喝的人，經常遇到的社交難題啦！」

沈政男強調，最近修法通過，說是貪污罪三審定讞以後，終身就不能參選，而如果高虹安真的三審都被判有罪，那麼她就會是第一個提起憲法訴訟的人，因為這樣的法律規定明顯違憲，全世界只有台灣有這樣的法律。

沈政男直言，說穿了，整件官司的開頭，說是什麼吹哨人檢舉云云，其實就是想要利用這樣的手段來干預選舉，沒想到高虹安還是當選了，於是進到下一回合的司法與政治的混戰，就因為立法邏輯的荒謬。一審判決有罪，縣市長該不該停職，應該交給縣市議會來決定，才是符合三權分立的原理，否則法官如有心干預政治，一個人就可以改變一切。