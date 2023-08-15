亞果遊艇集團(Argo Yacht Group)與新加坡悅榕集團（Banyan Tree Hotels & Resorts）攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店-安平港悅椿度假酒店，15日舉行動土典禮，宣告亞果安平遊艇城進入新的開發階段，本期(第三期)開發將以興建國際飯店-安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor Hotel）為主，這也是悅榕集團首次進軍臺灣市場，並是該集團全球第一個與國際遊艇港相結合的濱海度假星級飯店，計劃於2027年完工，屆時將成為臺南國際觀光新亮點，並締造南台灣新地標！

亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團手打造台灣首座國際遊艇港酒店-安平港悅椿度假酒店，15日舉行動土典禮（圖片來源：亞果遊艇開發提供）

安平港悅椿度假酒店內的40間悅椿套房，以「府城」在地歷史特色結合「遊艇」為設計理念，室內空間約28坪、規劃一房一廳兩衛，戶戶面對無敵海景，由悅榕集團專業管理及運營。新加坡悅榕集團成立於1994年，是全球知名頂級的酒店與度假村領導品牌之一，業務遍佈23個國家，旗下擁有63 家度假村及酒店、59 家水療Spa、59 家零售商店及3個錦標賽高爾夫球場。

今日除舉辦安平遊艇城第三期動土典禮，同時舉辦銷售說明會，比照悅榕集團國際銷售標準，釋出酒店中限量40間悅椿套房進行38年使用權銷售。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖期望讓亞果引領身在海島國家的台灣人更靠近海洋，深入海洋。（圖片來源：亞果遊艇開發提供）

2019年亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團簽署酒店委託經營管理合約，計劃斥資NT$26億打造安平港悅椿度假酒店，計劃重點在於:「國際」與「本土」，即跟隨國際生活品味潮流並結合當地特色-台南府城文化、海洋風光以及遊艇度假元素。安平港悅椿度假酒店將成為一座集現代時尚、舒適與文化底蘊於一體的旅遊勝地，向世界各地的遊客展現台灣的獨特魅力。

台南市長黃偉哲表示期待亞果與悅榕集團強強聯手為台南打造優質的觀光產業。 （圖片來源：亞果遊艇開發提供）

台南市長黃偉哲表示，安平港的潮差平穩，地理位置也靠近市中心，非常適合於此發展觀光業，感謝世界知名的悅榕集團，台灣第一站選擇在台南亞果設點，期待亞果與悅榕集團強強聯手為台南打造優質的觀光產業。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，亞果期望帶領民眾進入海洋，今日的動土典禮代表一種開始，未來飯店落成後，讓亞果引領身在海島國家的台灣人更靠近海洋，深入海洋。

安平港悅椿度假酒店將跟隨國際生活品味潮流並結合台南府城文化特色、海洋風光以及遊艇度假元素。（悅椿度假酒店模擬示意圖 圖片來源：亞果遊艇開發提供）

Sanctuary Club榕源會會員；並享每年最多30日國內外免費入住及使用悅椿旗下飯店設施的權利；還擁有套房出租的營業額分潤收益，一舉三得、輕鬆接軌國際富豪社交圈，超值投資標的吸引近200人到場了解。

安平港悅椿度假酒店以「府城」在地歷史特色結合「遊艇」為設計理念，戶戶面對無敵海景。（悅椿度假酒店模擬示意圖 圖片來源：亞果遊艇開發提供）

亞果遊艇集團於亞果安平遊艇城佈建完整的海洋休憩生活圈，旗下遊艇會因遊艇城設施趨於完善，會員享有的服務範疇與設備逐漸擴大，會員卡價值也不斷攀升，從創建最初的NT$60萬元至2023下半年度，亞果遊艇俱樂部會籍憑證售價已來到NT$210萬起，相較於國際知名遊艇俱樂部仍屬優惠，例如香港深灣遊艇會取得會籍折合台幣約NT$1,600萬、三亞鴻洲遊艇會的公司會籍和個人會籍折合台幣分別約為NT$1,160萬和NT$530萬。

對於國際上流社會人士來說，加入國際遊艇會是代表身分地位的象徵，也是跟國際上流社會接軌的最好平台，亞果遊艇集團將秉持這樣的目標繼續佈建茁壯，打造台灣唯一齊平國際水準的遊艇會和海洋休憩產業鏈。