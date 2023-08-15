亞果遊艇集團(Argo Yacht Group)與新加坡悅榕集團（Banyan Tree Hotels & Resorts）攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店-安平港悅椿度假酒店，15日舉行動土典禮，宣告亞果安平遊艇城進入新的開發階段，本期(第三期)開發將以興建國際飯店-安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor Hotel）為主，這也是悅榕集團首次進軍臺灣市場，並是該集團全球第一個與國際遊艇港相結合的濱海度假星級飯店，計劃於2027年完工，屆時將成為臺南國際觀光新亮點，並締造南台灣新地標！
安平港悅椿度假酒店內的40間悅椿套房，以「府城」在地歷史特色結合「遊艇」為設計理念，室內空間約28坪、規劃一房一廳兩衛，戶戶面對無敵海景，由悅榕集團專業管理及運營。新加坡悅榕集團成立於1994年，是全球知名頂級的酒店與度假村領導品牌之一，業務遍佈23個國家，旗下擁有63 家度假村及酒店、59 家水療Spa、59 家零售商店及3個錦標賽高爾夫球場。
今日除舉辦安平遊艇城第三期動土典禮，同時舉辦銷售說明會，比照悅榕集團國際銷售標準，釋出酒店中限量40間悅椿套房進行38年使用權銷售。
2019年亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團簽署酒店委託經營管理合約，計劃斥資NT$26億打造安平港悅椿度假酒店，計劃重點在於:「國際」與「本土」，即跟隨國際生活品味潮流並結合當地特色-台南府城文化、海洋風光以及遊艇度假元素。安平港悅椿度假酒店將成為一座集現代時尚、舒適與文化底蘊於一體的旅遊勝地，向世界各地的遊客展現台灣的獨特魅力。
台南市長黃偉哲表示，安平港的潮差平穩，地理位置也靠近市中心，非常適合於此發展觀光業，感謝世界知名的悅榕集團，台灣第一站選擇在台南亞果設點，期待亞果與悅榕集團強強聯手為台南打造優質的觀光產業。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，亞果期望帶領民眾進入海洋，今日的動土典禮代表一種開始，未來飯店落成後，讓亞果引領身在海島國家的台灣人更靠近海洋，深入海洋。
Sanctuary Club榕源會會員；並享每年最多30日國內外免費入住及使用悅椿旗下飯店設施的權利；還擁有套房出租的營業額分潤收益，一舉三得、輕鬆接軌國際富豪社交圈，超值投資標的吸引近200人到場了解。
亞果遊艇集團於亞果安平遊艇城佈建完整的海洋休憩生活圈，旗下遊艇會因遊艇城設施趨於完善，會員享有的服務範疇與設備逐漸擴大，會員卡價值也不斷攀升，從創建最初的NT$60萬元至2023下半年度，亞果遊艇俱樂部會籍憑證售價已來到NT$210萬起，相較於國際知名遊艇俱樂部仍屬優惠，例如香港深灣遊艇會取得會籍折合台幣約NT$1,600萬、三亞鴻洲遊艇會的公司會籍和個人會籍折合台幣分別約為NT$1,160萬和NT$530萬。
對於國際上流社會人士來說，加入國際遊艇會是代表身分地位的象徵，也是跟國際上流社會接軌的最好平台，亞果遊艇集團將秉持這樣的目標繼續佈建茁壯，打造台灣唯一齊平國際水準的遊艇會和海洋休憩產業鏈。
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