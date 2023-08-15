印度與中國昨天就邊界軍事對峙舉行第19輪軍長級會議，印度政府尚未發布正式聲明，但印度媒體披露，中方提出的條件印方難以接受，會議似無重大突破。

「印度時報」（TOI）今天報導，印中第19輪軍長級會議昨天上午在拉達克（Ladakh）地區的丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會面點舉行，過去的會議通常會持續到深夜，但這次卻只開會到下午5時30分。

報導引述不具名官員說，雙方談判「坦率、友好且深入」，但中方提出的邊界爭議解決方案，卻是印方所不能接受。

這名官員表示，中方若希望雙邊關係改善，必須「先恢復邊界的平靜」，因為是中方先於2020年4月至5月間以「預謀方式」，改變了印中邊界「實際控制線」（LAC）的現狀。

2020年5月，印中邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月雙方在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，各有死傷，兩國政治與軍事緊張關係延續迄今。

根據印度媒體之前的報導，印方在過去幾輪的談判中，要求各自退兵到加萬谷衝突爆發之前的駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。

印度國防部尚未發布任何與最新一輪軍長級會議有關的聲明或評論。

「印度時報」稱，經過早前幾輪談判，雙方同意在數個衝突熱點設立緩衝區，但印方也因此失去了65個巡邏點當中的26個。

第19輪軍長級會議是在第14屆金磚國家（BRICS）峰會以及第18屆20國集團（G20）峰會登場之前舉行。觀察人士認為，兩國希望能緩解邊界緊張，為雙方領導人的可能會面，塑造良好氛圍。

但印度地緣政治專家謝蘭尼（Brahma Chellaney）在社群平台X上評論，即使印方與中國達成某種協議，以緩和邊界軍事緊張，之前的邊界現況恐怕是難以恢復了。

謝蘭尼在近期發布的一連串貼文中說，印度希望在峰會前與中國達成協議的想法，只會助長中國的侵略氣焰，正如撕毀維持香港自治以及南海非軍事化等承諾一樣，中國片面改變了印中邊界的現況，進而引發延續迄今的對峙。