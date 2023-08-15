幾乎已消失「清零」的埃及聖䴉，昨天１隻出現在壽豐鄉東華大學周邊農田。（農業部林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

沉寂一時的外來種「埃及聖䴉」又在花蓮現身，林業及自然保育署花蓮分署14、15日獲報，共發現4隻出沒，立即啟動移除計畫，經銅門崖勇蘇漾產業發展協會獵人擴大追捕，開槍擊斃1隻、受傷1隻，2隻飛離現場到今天下午5時未再發現蹤影，已發出協尋通緝令，呼籲民眾如有發現蹤跡，請立即通報日期、地點及數量！

林業及自然保育署花蓮分署14日下午接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35縣道旁農田發現1隻外來種「埃及聖䴉」蹤跡，派員現場勘查，埃及聖䴉警覺性極高，一有風吹草動，就開溜，下午飛離後仍未發現蹤跡。

今15日上午花蓮北部也拉警報，新城鄉佳林村佳山基地旁農田通報發現3隻埃及聖䴉。今昨兩天共發現4隻埃及聖䴉，即刻啟動移除作業，請受過訓的銅門崖勇蘇漾產業發展協會獵人開槍擊斃1隻、1隻受傷，餘2隻高度警戒飛離現場就未再發現蹤影。

「埃及聖䴉」早在40年前從動物園逸出後，因在台灣野外的族群量愈來愈多，2019年林務局（林業及自然保育署改制前身）啟動獵槍移除計畫，共移除約2萬隻成鳥，目前估計所餘數量已不多，然而能「倖存」至今的埃及聖䴉，幾乎都已和移除人員交手過，警覺性相當高，追蹤不易！

花蓮分署表示，目前僅存少數殘餘族群，現在都以小族群分散活動，除難以追蹤外，也增添移除困難。但花蓮分署將務求在最短時間「清零」阻止擴散。14、15日已出動38人次進行移除作業，銅門獵人及花蓮分署專隊也將持續追蹤及執行移除。

若發現埃及聖䴉，可上林業及自然保育署「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書留言回報日期、時間、地點和數量等資訊，或向花蓮分署通報03-8325141轉290張先生，有照片也請寄到[email protected] 信箱，專人協助回覆與追蹤處理。