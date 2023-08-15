美式賣場好市多滿足許多會員的生活需求。一位平時會幫媽媽染髮的女子近日發現，好市多的L牌泡沫染髮劑特價中，3入要價不到700元，覺得價格划算於是買回家，結果效果相當不錯，染髮後可以保持柔順髮質還能添加光澤感，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，媽媽頭上白髮常駐，卻因為價格太貴捨不得常常上髮廊，多是自己買染劑回家請她幫忙染頭髮，頻率約是2個月一次，顏色則是棕色為主；近日原PO在好市多賣場發現，L牌泡沫染髮劑3入要價只要659元，她覺得價格便宜於是買了4號回家試用，結果媽媽對髮色不只相當滿意，髮質也相當柔順，甚至變得有光澤感，讓原PO直呼「害我也躍躍欲試」。

對此，許多網友紛紛回應，「好美！」、「有白髮的建議用4號，再長出白髮時不會很明顯白，會和4號融合」、「很好用！我也有買，白髮蓋的過又持久，我5月初染到現在，白髮長出來沒有很明顯！」、「這顏色看起來滿有質感的，很有光澤」、「雖然原本白髮感覺還好，可是染完真的有差耶」、「顏色是漂亮的！很好看欸…想幫媽媽買了」。

另外也有人推薦其他品牌，「我用過眾多品牌，只有歐XX才蓋得住白髮」、「蓋得住白髮啊，我媽一直都用這個，但最近沒用好市多之後改用美XX了」、「5XX便宜又好用」、「我覺得施XXX然還是比較好用」。