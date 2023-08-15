112年高雄市全國運動會游泳代表隊8月10至12日選拔賽傳出爭議，高雄市議員林智鴻15日上午陪同游泳選手徐安召開記者會指出，代表隊名單中有兩名選手疑似「空降」，並以成績後送方式取得資格，明顯有「黑箱作業」之嫌，影響多位選手權益。高雄市運發局對此表示，高雄市游泳代表隊選拔競賽規程於今年6月29日正式對外公告，一周內未接獲異議，不知何來黑箱作業之說？

徐安指出，選手選拔賽是依據6月9日高雄市體育總會游泳委員會所公布的112 年高雄市運動會暨全國運動會游泳代表隊選拔賽競賽規程，當天秩序冊也是依此規章印製，但運發局卻在6月29日才增列「代表國家參加國際賽之選手，選拔賽前一個月內之成績，可列為選拔依據」的資格認定，並未發函通知各校與各游泳單位，她質疑這是為特定選手能便宜行事，而量身定做的競賽規程，根本是大開後門。

徐安提出「中華民國游泳協會 112 年培育優秀或具潛力游泳選手實施計畫」標準進一步檢視，旅外人士或代表國家參賽選手的成績需以選拔期間有效的成績，而非選拔後再以其它比賽列為入選依據。高雄代表隊名單其中兩位選手（陳O安、李O勳）完全不具代表高雄市出賽資格，也不具列入選拔名單資格，是準備以香港公開賽（8/18-8/20）的成績後送，對所有參賽選手完全不公平，這樣的名單很明顯就是「黑箱作業」。

林智鴻強調，運發局這樣的行政不當作為是凌駕選訓專業，要代表高雄市出戰全國的賽事，選手名單絕對不能出現「先射箭再畫靶」的情事，嚴厲要求運發局全面審核每位代表選手資格，選出符合資格且經過選拔、成績審核的名單，全力保障選手權益，維護體育基層信心。

林智鴻（左）與徐安指控全運會游泳代表隊選拔不公。（圖片來源：林智鴻服務處提供）

運發局做出五點說明回應表示，這屆全國運動會游泳代表隊選拔是依照112.6.29公告的競賽規程辦理，該競賽規程公告一周未接獲異議，程序公開透明，且兼顧所有選手權益，相信游泳委員會會以公平公正方式參酌現場參加選拔選手成績及因旅外、參加國際賽及泳協移訓選手成績，選出足以代表高雄市勇奪佳績之選手出賽。