1歲多男童因異位性皮膚炎發作搔癢難耐，抓破皮流血，更引發傷口發炎流膿細菌感染，全身超過6成的皮膚紅腫、脫屑，在使用生物製劑後，症狀已大幅改善，只剩下不到1成的患處，恢復正常生活。為提升社會大眾對異位性皮膚炎的認識，雙和醫院將在8月26日中午，於行政大樓階梯教室舉辦「馴服癢癢獸終結兒少搔癢－異位性皮膚炎新對策」健康講座。

雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科專科醫師呂孟哲指出，異位性皮膚炎是是一種與遺傳有關的過敏性體質，可從其家族史發現，通常會與氣喘、過敏性鼻炎、花粉症或過敏性皮疹等過敏症狀有關，也是最常發生在嬰幼兒的皮膚疾病之一，最早在2至6個月大就會發生，約占小兒人口總數10％左右。

搔癢難耐是異位性皮膚炎最明顯的症狀，幼童的皮膚較脆弱且敏感，常因水泡抓破、磨破後產生糜爛、滲液結痂等情況，長期容易導致皮膚損傷、脫皮及苔蘚化等病灶。嚴重的話，還會造成皮膚功能失常、局部免疫功能失調，或常見續發性病毒、細菌、黴菌的皮膚感染。

呂孟哲表示，發作時可先從降溫、通風開始，利用其他事物轉移注意力以免抓傷，平常在照護上，家長應盡量避免悶熱、流汗。乾燥、通風與涼爽的環境也對抑制發作有相當幫助，不過皮膚也得注意保濕，過於乾燥的皮膚在接觸過敏原或病菌後，會導致發炎情況惡化。

在使用藥物的部分，目前大多以類固醇藥膏及抗組織胺為主要治療對策，但家長們擔心長期用藥對幼童造成後遺症，像是過多的類固醇暴露，對肝、腎等器官造成負擔，或是影響生長發育，變胖、長不高、皮膚萎縮變薄等。呂孟哲指出，除了這些藥物外，可以考慮生物製劑，在不傷及其他免疫系統的情況下，準確抑制發炎反應，是目前效果優良且副作用較低的選擇。

雙和醫院將在8月26日中午，於行政大樓階梯教室舉辦「馴服癢癢獸終結兒少搔癢－異位性皮膚炎新對策」健康講座活動，邀請雙和醫院兒科部主任醫師陳世彥、周正哲醫師與呂孟哲醫師幫助民眾增加對異位性皮膚炎的認識。