張嫌於蔡男取款後趁機搶走贓款，蔡男被搶後追逐張嫌。（翻攝畫面）

警方分別於北市士林區、新北土城區及新店區、高雄大寮區、鼓山區，緝獲黃姓等8名犯嫌到案。（翻攝畫面）

警方分別於北市士林區、新北土城區及新店區、高雄大寮區、鼓山區，緝獲黃姓等8名犯嫌到案。（翻攝畫面）

台北市中山分局6月2日接獲民眾報案，指稱遭2名犯嫌搶奪現金100萬元，立即組成專案小組偵辦擴大追查，並聲請搜索票拘票分別於北市士林區、新北土城區及新店區、高雄大寮區、鼓山區，緝獲黃姓等8名犯嫌到案。

警方表示，中山二派出所於6月2日10時許接獲民眾蔡男報案指稱渠遭2名犯嫌搶奪，但蔡男攜款前往該處之目的及款項來源均不願透露，且經請蔡男出示手機內容佐證案情時，發現該手機亦已重置，懷疑此案極可能與詐欺洗錢集團間之黑吃黑糾紛有關。

警方立即成立專案小組追查，經查蔡男為假投資詐欺集團取款車手，於2日接獲指示與被害人於中山區民權西路20號附近面交詐欺金額100萬，黃嫌為同一詐欺集團成員，得知本次面交後，合謀張嫌、王嫌於蔡男取款後趁機搶走贓款，經清查鎖定犯嫌身份後，報請臺北地檢署指揮，持拘、搜票查緝黃嫌等3名到案，並查扣剩餘之贓款11萬7千元、報案人遭搶之背包1只等贓證物。

經專案小組溯源持續擴大追查及調閱相關資料分析，循線查出詐欺集團成員尚有蔡男等3犯嫌及其收款上游沈男等2犯嫌，亦報請臺北地檢署指揮，持拘、搜票將詐欺集團成員蔡男等5名查緝到案，全案除依搶奪、詐欺、洗錢及組織等罪嫌將上記詐欺集團成員8人移請臺北地檢署偵辦，另持續刨根溯源查緝共犯並瓦解詐團。

中山分局重申，對於暴力犯罪及詐騙案件絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施威力掃蕩行動，讓不法犯罪無所遁形，淨化社會治安！