為了改建南門市場及東門市場，台北市政府於2018年起，向中央租借杭州南路與愛國東路交叉口的華光社區「特二」基地，不過在南門市場興建完畢後，原中繼市場將拆除，並收回讓中央數位發展部蓋設新大樓。民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱指出，市場處目前已經從跟中央爭取沿用，改為在隔壁「特一」基地蓋新的中繼市場，而不能沿用的原因，僅是因為中央認為現在數發部的辦公室租金太貴，所以執意要蓋新大樓，「這真的是天大的笑話！」

吳怡萱揭露，即使中央要收回南門中繼市場現址，拆除後也無法隨即開始蓋建數發部新大樓，原因在於當地地下可能有歷史遺跡涉及文資保存需要探勘，能不能蓋高樓都不知道，也就是從明年開挖後，假設可以開工，還要等到2026年才能正式動工，2030年才能將相關部會搬進去。

吳怡萱說，之所以中央非要這塊地不可，原因在於數發部辦公室等機關現在所使用的地點，每年租金要1.3億，所以希望蓋一棟自己的辦公廳節省租金，不過光是拆掉等了解是否能動工的這段期間，到正式開工、進駐有整整七年，「這七年租金都不知道要花多少億了，全台灣難道只剩特二這塊地可以用嗎？」

「數發部目前在大台北精華地段承租豪華辦公室，請問沒有其他節省方法了嗎？」吳怡萱直言，東門市場從民國17年建造至今，目前還是鐵皮屋急需改建，對於攤商而言，就是希望盡速找到中繼地點；對北市府而言，也希望讓改建盡速進行，於是找了租金最低的方案，折衷進行；對於當地的里民而言，敲掉原本的建築物再蓋新的建築物，關心的是新的中繼所產生的環境衛生或交通動線等問題；「而對於中央而言，僅僅是因為現在的辦公室租金要1.3億，實在太貴了，這真的是天大的笑話！」