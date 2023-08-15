國民黨總統參選人侯友宜今天晚間出席東方領袖論壇，談兩岸、能源與經濟政策。侯友宜強調他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢。侯認為，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以佈局全球，2024台灣經濟可以再出發。

侯友宜表示，事實上每任政府對於兩岸政策都談「維持現狀」，無論是馬政府還是蔡政府都如此，問題是現在的現狀跟以前的現狀是不是一樣的？如果現狀跟以前一樣，那為何還會那麼人問兩岸會不會戰爭？他訪日跟訪星都被問及台海局勢。

侯友宜說，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」。他說，台灣的自由民主要堅持，也會持續強化國防，但更重要是降低兩岸衝突，推動兩岸交流，讓台海穩定。

侯友宜也提到美中貿易戰，是「逆全球化」，美國正在採取貿易去中化，把很多產業鍊改包給鄰近的墨西哥跟加拿大，若成為趨勢，台灣就要更積極加入區域貿易組織，跟鄰近國家結盟，CPTPP跟RCEP一定要積極去談。

侯指出，兩岸如果不穩定，很多問題不能解決，就算是想幫忙台灣的國家也會碰到壓力，那台灣的關稅競爭挑戰只會越來越大，且照民進黨的能源政策，碳排量沒辦法大幅下降，台灣的產品將來也不會有國際競爭力。

侯友宜談到經貿政策，很多人問下一個護國神山在哪？他認為要找護國群山，產業發展要建立在台海安定、台灣安全上，企業就會大賺錢，世界可以放心，台灣的產業就可以佈局全球，他當選後，2024台灣經濟再出發，讓中華民國創造不一樣的全球佈局經濟產業。