羅馬尼亞海軍表示於本週一（14）派遣1艘軍艦和一架直升機，前往該國黑海沿岸搜索漂浮的水雷，這是因為一起在海邊度假勝地科斯蒂內斯蒂（Costinesti）的碼頭發生了一起遊蕩水雷爆炸後，所採取的措施，除羅馬尼亞之外，保加利亞也加強了反水雷的措施。

綜合外電報導，當地媒體報導稱，一枚海雷在羅馬尼亞海邊度假勝地科斯蒂內斯蒂附近的黑海爆炸。這次爆炸發生在1家飯店的碼頭附近，據國營《Agerpres》新聞社報導，並未造成人員傷亡。稍晚之後，又發現了附近另一枚水雷，最終成功被拆除。

In Romania, a Ukrainian naval mine exploded near a hotel on the Black Sea coast. There were no casualties. Another drifting mine reported in the same area pic.twitter.com/gZMG7q65rq — Про - СВО (@12_31_84) August 14, 2023

自從俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，參戰雙方在黑海放置了地雷。羅馬尼亞、保加利亞和土耳其的軍事潛水隊已經開始拆除漂入其水域的地雷。這片海域對於穀物、石油和石化產品的運輸至關重要，除了烏克蘭和俄羅斯之外，保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞和土耳其也共用這片海域。

羅馬尼亞海軍表示，他們的潛水員仍在調查碼頭上的爆炸是否由地雷引起，所幸這次爆炸沒有造成任何人員傷亡。作為歐洲聯盟和北約成員的羅馬尼亞與烏克蘭有650公里的邊界，其境內設有美國彈道飛彈防禦系統，並且自去年起在其領土上駐紮有常設的北約聯盟戰鬥群。

除了羅馬尼亞之外，保加利亞的《BTA》新聞社報導，保加利亞海軍也已採取額外的措施進行反水雷監測，以確保船隻安全，避免事故發生。額外的因應部隊和資源已經待命，以應對更多飄浮水雷的威脅。