中國央企中融國際信託驚傳暴雷，掀起市場恐慌，金管會調查，台灣金融三業對中植系零曝險，且未有國銀銷售中植系相關產品給客戶，投信基金同樣未踩雷中植系任何部位。

中國中融國際信託投資者8日起陸續收到產品停止兌付通知，涉及至少人民幣3500億元。因與中融信託相關的中植系公司群上半年已傳出暴雷，掀起外界高度關注。

金管會銀行局、保險局及證期局14日針對台灣金融三業是否持有相關曝險，分頭啟動調查。金管會今天公布，截至今年7月底止，本國銀行對中植系零曝險，國銀並無持有中植系相關投資、授信或資金拆存部位。

截至今年6月底止，保險業對中植系直接曝險為零，目前證券期貨投信業對中植系同樣零曝險。

國內投資人曝險方面，金管會調查，並無國銀銷售中植系相關產品給國內客戶，無論海外債、境外結構型債券及基金等，均沒有踩到中植系部位，尤其是近期暴雷的中融信託，同樣沒有國銀銷售相關產品給客戶。

至於投信基金，同樣全無持有中植系相關曝險部位。