在俄羅斯盧布兌美元匯價貶至逾16個月來的最低點後，俄國央行俄羅斯銀行（Bank of Russia）今天一口氣升息14碼（3.5個百分點），將主要利率從8.5%調升至12%。

法新社報導，俄國央行今天召開臨時會後表示：「採取這項決定，是為了限縮危及物價穩定的風險。」

俄國央行示警，目前通膨壓力還在上升，若物價繼續以目前速度上漲，明年恐怕無法達成央行的通膨目標。

央行表示：「俄羅斯銀行將就主要利率做出進一步決策，斟酌相對於通膨目標的實際與預期通膨動態。」

俄國央行下次將於9月15日針對主要利率進行審議。

盧布兌美元匯價自今年起已貶值30%左右。與此同時，俄羅斯政府正努力解決出口收入下滑、進口和軍費支出增加的問題。

儘管央行已收緊貨幣政策，俄國通膨率還是居高不下，7月消費者物價年增4.3%。

莫斯科交易所（Moscow Exchange）的資料顯示，在央行公布利率決策後，盧布兌美元匯價走軟，當地時間10時48分（格林威治時間7時48分）貶至96.83。昨天匯價曾貶至逾100盧布兌1美元。