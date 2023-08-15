屬於亞果安平遊艇城第二期開發的亞果濱海Villa（遊艇別墅），14棟有7間可供對外銷售，3樓建築樓地板面積300坪，包括1艘42呎遊艇、2個遊艇泊位、和4個停車位，每棟開價2.5億元，由於是全台唯一的戶戶面海的遊艇度假別墅，特別受到市場關注。

亞果遊艇開發公司業務經理李佩綺15日表示，亞果濱海Villa地坪170坪，屬於3層樓建築，樓地板面積300坪，這個被外界稱為遊艇別墅的亞果濱海Villa，包括1艘42呎遊艇、2個遊艇泊位、和4個停車位，每棟開價2.5億元。

亞果濱海Villa總共14棟，預定明年完工，地上權使用年限40年，其中7棟，將由亞果遊艇會的會員使用，另外的7棟，則對外銷售，李佩綺指出，由於產品具有全台唯一的獨特性，已有多位中北部的潛在買家實地參觀，並已成交1戶，買家是中部的企業家，「成交價跟開價，差不多」。