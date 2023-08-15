亞果遊艇集團（Argo Yacht Group）與新加坡悅榕集團（Banyan Tree Hotels & Resorts），攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店、安平港悅椿度假酒店，15日動土，宣告亞果安平遊艇城進入第三期的開發階段，這也是悅榕集團首次進軍台灣市場，台南市長黃偉哲形容「強強聯手」的濱海度假星級飯店，預定2027年完工，屆時，將成為南台灣新地標，更是台南國際觀光新亮點。

安平港悅椿度假酒店15日下午動土，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、悅榕集團在台代表殳蓁蓁、高雄港土開公司董事長沈妙姿、亞果遊艇董事長侯佑霖、總經理唐玉書、以及亞果遊艇集團企業主要幹部都出席這項盛會。

台南市長黃偉哲致詞指出，亞果創業維艱，一步一腳印迄今，集團企業涵蓋亞青海洋文創、亞悅開發、亞澎遊艇、亞平開發、樂活海洋學院、以及亞顧公司，完整建構遊艇銷售、停泊、代管、維修、駕訓、會員俱樂部服務等遊艇休憩關連產業的服務。

他說，如同過去的英國「日不落帝國一樣」，新加坡悅榕集團可說是國際上「飯店的日不落帝國」，在全球各地經營超過63家度假村和酒店，這個世界知名的 飯店集團，此次選擇台南，與亞果遊艇集團攜手合作，經營安平港悅椿度假酒店，可說是名實相符的「強強聯手」，完工之後，屆時，將成為南台灣新地標，更是台南國際觀光新亮點。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，2017年標得台南安平遊艇城地上權，能夠獲得新加坡悅榕集團的支持，「是亞果的福氣」，因為，新加坡悅榕集團是全球知名的連鎖飯店，也是亞果得標的關鍵因素之一。

他說，亞果安平遊艇城第一期遊艇大街和碼頭已經完工啟用，第二期的黃金會所、會員度中心、濱海Villa，也陸續施工，15日動土的安平港悅椿度假酒店，則是整體開發的第三期，雖然因疫情的影響，期程晚了一年，但，亞果將會加快腳步完成。

侯佑霖指出，安平港悅椿度假酒店2027年完工之後，安平遊艇城功能將更完備，相信可以扮演海洋休憩產業與活動的領頭羊，共同支持海洋活動，親近海洋。

亞悅開發公司董事長特助姬琳表示，安平港悅椿度假酒店共有195間客房，將比照悅榕集團國際銷售標準，釋出酒店中限量40間悅椿套房，進行38年使用權銷售，投資人藉此可以成為國際富商名流雲集的The Sanctuary Club榕源會會員，並享每年最多30日國內外免費入住、以及使用悅椿旗下飯店設施的權利，同時還擁有套房出租的營業額分潤收益，一舉三得。

姬琳指出，安平港悅椿度假酒店內的40間悅椿套房，以「府城」在地歷史特色結合「遊艇」為設計理念，室內空間約28坪、規劃一房一廳兩衛，戶戶面對無敵海景，由悅榕集團專業管理及運營。

她說，由於這是悅榕集團全球第一座與遊艇會結合的濱海度假勝地，受到許多會員的關注，40間悅椿套房每戶售價介於美金80萬元到100萬元之間，目前已售出6戶，買家大都來自中北部的亞果遊艇會員。