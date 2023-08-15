匯銀主管指出，台股15日上漲61.14點，但外資繼續賣超9.2億元，匯市操作也偏向匯出，加上人行無預警宣布降息，人民幣領貶走跌下，新台幣早盤最低貶至31.99元價位，後續隨出口商進場拋匯，加上央行防守，新台幣匯價一度由貶轉升，終場以小貶1.1分作收。

根據央行統計，美元指數上漲0.3％，主要亞幣持續疲軟，尤其日圓重貶0.69％跌幅最深，人民幣因人行降息下殺0.42％，而新加坡幣也續挫0.29％、新台幣僅小貶0.03％，韓元平盤作收。

匯銀主管分析，外資持續匯出，但力道相較放緩，新台幣主要隨著主要亞幣走貶，相較下，出口商眼見匯價逼進32元大關，進場拋匯「賣得很開心」，進口商則是持續「不認輸」，全日都無太大動作，而央行在31.9元上方積極布單、防守趨嚴，也使新台幣貶幅應聲收斂，後續匯價陷入狹幅區間盤整至收盤。

匯銀主管說，新台幣匯價持續測試32元關卡，下一個支撐價位預料在32.13元左右，在此價位是不少投資人前波套牢價位，預料將出來丟美元，新台幣雖預料持續走貶，但貶值力道將遭遇一股反壓。

外匯交易員指出，本周亞幣走勢持續觀察人民幣，人行宣布降息後，預料人民幣短線將更弱，主要亞幣應也強不起來；而周五日本將公布消費者物價指數（CPI）數據，牽動日圓波動幅度，也是會是關注重點。