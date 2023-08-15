戴愛玲（左）不捨爸爸受病痛之苦。（華納音樂提供／資料照）

戴愛玲下半年將在海外各地舉辦演唱會。（羅永銘攝）

戴愛玲新專輯《巴古慕PAQEMUC》中，單曲〈新龍機車行〉以戴爸爸年輕時所開的機車行為名，父女倆還難得在MV裡同框。向來以家人為重的戴愛玲，近日受訪意外驚吐71歲父親年初診斷罹患攝護腺癌第一期，得知消息當下，她一個人躲起來偷哭，爸爸為了不讓家人擔心，反過來安慰大家「我得過皮蛇（帶狀疱疹），痛6、7年都沒事，這只是第一期會好的啦」。

戴愛玲2017年經歷外公癌症病逝之慟，如今得知父親患癌，雖憂心不已仍堅強對抗，「碰到難題時我都會樂觀思考，事情發生了就去面對它，不然爸媽怎麼辦」，透露戴爸爸目前先以藥物治療、每月定期回診控制癌細胞，後續視病情變化再安排開刀時間。

提到從小最疼她的父親，戴愛玲表示自己愛唱歌、幽默樂觀個性大多遺傳自爸爸，且家人一直是她的精神支柱，為了不讓父母擔心，她出道後習慣報喜不報憂，無論發生任何事、爆出任何新聞，她總是對爸媽說「我很好」，直到年紀接近40歲了，才開始試著跟家人分享自己工作、感情不如意的事，「試著慢慢讓他們融入我的生活，以前不會在他們面前哭，因為我很好強」。

約莫5、6年前，她第一次向家人傾吐失戀傷痛，在屏東老家的房間裡抱著弟弟大哭，爸爸則拿了一個小板凳坐在客廳，難過地聽著女兒啜泣聲，表情夾雜驚嚇，「那是我第一次跟爸爸媽媽分享自已的感情事，我看到爸爸眼眶有一點泛紅」，心疼女兒遭遇挫折。

提到那次分手打擊，她坦言因當時自己即將邁入40歲，特別認真經營這段感情，「對方比我小2歲是圈外人，一開始並不知道我是歌手，他有提到『第一次聽到我唱歌就愛上我』，知道我是歌手後又很支持我的工作，大概交往了半年，當時的確有想到這段感情或許可能踏入婚姻」，無奈2人之間存在不可控因素，沒辦法繼續走下去。

過往這段刻骨銘心的感情無疾而終，戴愛玲不放棄追求真愛，爸媽雖不再催婚，仍希望她可以找個穩定交往的對象，有個人陪伴女兒。戴愛玲坦言身邊有不少追求者，只可惜都沒有愛情的感覺，加上8月底開始將陸續飛往成都、新馬等地舉辦演唱會，現階段以工作為優先。