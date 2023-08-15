佳世達委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦新臺幣120億元聯合授信案，15日完成聯貸簽約，由佳世達董事長陳其宏、臺灣銀行董事長呂桔誠、第一商業銀行總經理李嘉祥共同主持。這是佳世達聯貸案再次連結ESG永續指標，挹注佳世達永續發展之動能，此案超額認購211.5％以120億元結案，更顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定與認同。 陳其宏表示，佳世達以2027年高附加價值事業獲利過半為願景，在營收過半的基礎上，持續追求提升毛利和獲利，成為永續發展最佳的經濟基礎。佳世達同時重視綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會共融和公司治理共五大面向，追求永續經營。

此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑及綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率等永續連結指標，評估達成情形並給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達科技永續成長。

該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在14家金融同業踴躍參與下，超額參貸211.5％，承諾金額達211.5億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

佳世達持續耕耘永續志業，從2007年發布第一本企業社會責任報告書以來，獲得各界肯定，2023年已連續五度蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主、首獲兩項亞洲企業社會責任獎以及多項台灣永續行動獎，佳世達同時積極將永續志業擴展到大艦隊成員，上半年大艦隊6家公司共獲得13座永續獎項肯定。