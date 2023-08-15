國產署將於今年底搬遷至愛國西路大樓辦公，該大樓現正進行結構補強工程，爰所設置職場互助教保服務中心雖已於8月1日開班營運，考量工程進行未舉辦揭牌儀式。

該中心是委託經驗豐富的「社團法人台灣兒童教育發展協會」規劃課程與教學運作，並於15日開學。

國產署表示，除國產署及分署同仁子女、孫子女為優先招收對象外，也提供財政部及所屬機關（構）、與國產署簽訂聯合托育服務之政府機關(構)(目前為外交部、環境部氣候變遷署籌備處及教育部國民及學前教育署)教保服務。

於招生未額滿(名額共48人)下，尚可提供一般學齡前幼兒就讀，滿2至6足歲小朋友均可報名，額滿為止，民眾可享受更為優質、平價、近便、普及之友善育兒環境。

國產署進一步表示，所設置職場互助教保服務中心進出均有門禁管理安全無虞，配置專業教保服務人員，師生比1:8優於一般幼兒園，且每月收費最高僅新台幣2,000元，可同時兼顧教學品質與平易價格，減輕家長育兒的經濟負擔，得以安心工作。