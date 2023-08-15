人民幣兌美元在岸價收報7.2868元，較上日下午4時30分收報7.2537元，跌331基點或0.46％；較晚上11時30分最後成交價7.2580元，走弱288基點。

離岸價（CNH）曾跌破7.32元，低見7.3212元，截至下午4時42分，離岸價報7.3182元，在岸價報7.2881元。

官方15日開出的中間價報7.1768元，較昨日報7.1686元，跌82基點，為7月11日以來最低。

交易員指出，最新公布的大陸主要經濟數據全遜預期，經濟不佳是匯率疲軟的關鍵因素；而人行意外調降政策利率，政策寬鬆對匯市的第一反應偏負面，中美負息差進一步擴大，對掉期也形成下行壓力；不過後續仍需觀察中間價表現，包括維穩措施是否加碼。

人行下調中期借貸便利（MLF）操作利率及逆回購操作利率，分別下調15基點及10基點，是自6月人行意外啟動一輪「降息」後，3個月內政策利率的第二次下調。

大陸統計局公布，7月全國規模以上工業增加值年增3.7％，社會消費品零售總額增長2.5％，首7月全國固定資產投資升3.4％，全部低於市場預期。

另外，路透此前引述3位消息人士表示，亞洲早段交易中，在人民幣匯價急速下跌後，有中國主要國有大行在外匯市場上積極提供美元流動性，一度助人民幣收窄跌幅。