證交所於6月、7月間，偕同中介機構前進闊別4年的美國市場，瞄準臺資企業匯聚且創新能量蓬勃發展的加州雙城-洛杉磯及舊金山，拜訪十餘家潛在優質企業，積極重啟交流及協助對接資本市場，另也透過舉辦大型上市說明會，接觸多位企業代表並獲熱烈回響，成功打響台灣資本市場知名度。

證交所表示，為擴大海外招商行程之宣傳效益，循多方管道接洽中介機構、創投業者及國內上市集團轉投資的美國事業。6月底先偕同元大證券及理律法律事務所，造訪5家位於洛杉磯及舊金山的臺資企業，其中，2家已由元大證券輔導，預計今、明年將分別申請創新板及一般板上市。

之後，再於7月底偕同中國信託證券及資誠會計師事務所，共同拜訪7家公司，其中，2家也預計於明年申請回台上市。

證交所表示，總結兩趟美西招商行程，拜訪公司所屬產業及營業項目包括半導體、電動車充電樁、生技製藥、雲端資安、農業科技及長照事業等。

證交所指出，美國因具備「資金」、「人才」及「市場」等三項優勢，已成為多數企業拓展海外市場的營運發展重心，另美國創業生態圈多元開放，向來為孵育創新事業的搖籃，已持續造就出多家新創獨角獸。

今年證交所赴美西招商鎖定推動案源公司，以「對接美國市場的臺資企業」、「創新型企業」及「泛生醫類公司」為主，並觀察到生技醫療業（包括醫材、新藥研發及長照事業等）的發展潛力無窮。

而台灣憑藉著資通訊產業紮實的研發能量及技術基礎，暨完整產業鏈的發展根基，具備跨業整合的競爭優勢，諸如數位醫療及大健康產業等，預期未來將加速推進台、美兩地生醫產業的鏈結發展。