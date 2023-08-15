2023國小世界盃國際邀請賽6國8強球員代表啟動儀式。（迷你足球協會提供）

2023國小世界盃國際邀請賽將在8月16日到18日於台北市立大學盛大舉行，大會15日在劍潭青年活動中心舉辦賽前記者會，包括台灣代表隊的台中市協和國小、花蓮縣東里國小，以及日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼等，共6個國家、8支球隊的代表教練和球員到場，誓言爭奪冠軍。

教育部體育署近年積極推動新南向政策，由中華民國迷你足球協會、台灣好德公益文化協會共同主辦的2023國小世界盃國際邀請賽，在台北市政府體育局協助下，今年首度舉辦選定在台北市舉行，8月16日到18日於台北市立大學天母校區體育館登場，分為男生組和女生組的賽事，代表台灣出賽的分別是111學年度國小世界盃男生組和女生組的冠軍隊伍台中市協和國小、花蓮縣東里國小，希望和外隊交流可以吸收更多經驗。

出席賽前記者會的貴賓教育部體育署署長鄭世忠、中華民國迷你足球協會理事長房振琨、台灣好德公益文化協會理事長王義郎到場支持，鄭世忠表示：「透過新南向政策，以及持續推動台灣基層足球發展，與國小世界盃賽事初衷，今年首度舉辦2023國小世界盃國際邀請賽，邀請了5個國家的球隊參與，相信代表台灣的台中市協和國小和花蓮縣東里國小準備好了。」

房振昆補充：「足球是風靡全世界的平民運動，提倡健康休閒活動更有助於少兒防毒反毒，值得台灣各界持續關注支持，足球更是超越國界限制的全球共通運動語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年足球運動國際交流平台，可以是台灣走向全世界的絕佳路徑，並且配合政府新南向政策，催生出此次賽事。」

台中協和國小代表球員林子齊說：「之前備戰有去國外參加比賽，慢慢熟悉國外球隊的強度，我們準備好了，有信心把冠軍留在台灣！」花蓮縣東里國小的代表球員胡巧柔則說：「這是我們第一次和國外球隊比賽，很緊張也很期待，我們會盡力拿出最好的表現，當然希望可以把冠軍留下來。」