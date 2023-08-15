南韓女星朴春(Bom)，昔以女團2NE1的成員之一的身分出道，憑藉著精緻臉蛋以及優異的舞台實力，獲得大批粉絲支持。誰料，近年來她被網友發現五官多變，加上健康因素導致體態忽胖忽瘦，屢屢引發外界關注，她於昨(14)日在社群上罕曬出多張自拍照，除了吸引網友朝聖外，也讓粉絲擔憂。

女團2NE1自2016年宣布解散後，成員們繼續在各自領域上努力發展。其中，朴春因長年患有注意力缺失症（ADD），導致身材一度發福到70公斤，被網酸「根本不像女偶像」，直到2021年接受專業機構幫忙才「鏟肉11公斤」瘦身成功，然而，近期卻被網友發現體態又日漸豐腴，忽胖忽瘦的模樣除了引起韓媒關注外，也讓粉絲擔憂。

朴春昨日在社群上一連曬出多張「特寫自拍照」，從畫面中可見她身穿墨綠色背心，辣秀傲人上圍，而臉蛋則畫著明顯的妝容，凸出眼線以及紅唇的特徵，對著鏡頭自信甜笑，並寫下：「與朴春」等字句，相關照片PO出後，短短時間內便吸引逾11萬名網友留言按讚。

不過，也有部分韓媒以「五官認不出」為題，認為朴春的臉蛋變化十分明顯。對此，粉絲也擔憂起她的身體情況，紛紛留言：「只要你健康就好」、「我們非常想念你」、「我希望你身體健康」、「保重身體」、「看起來非常的華麗。」