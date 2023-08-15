垃圾減量是節能減碳重要的一環，但根據台中審計處報告，台中市人均每日垃圾清運量卻從2020年的0.34公斤，上升至2022年的0.47公斤，不減反增，要求市府改善。環保局表示，會持續宣導垃圾分類、資源回收與垃圾減量，目前也在研議擴大試辦隨袋徵收垃圾處理費。

根據台中審計處報告，台中市2022年資源回收率為62.48％，已提前達成2021台中市自願檢視報告永續發展目標SDG12具體目標12.4所定2025年資源回收率60％的目標。但台中市人均每日垃圾清運量自2020年度0.34公斤，逐年上升至2022年度0.47公斤，2年上升比率38.24％。

台中市環保局長陳宏益指出，近年來因新冠肺炎，民眾消費習慣轉變，網購、外送平台盛行下造成垃圾量、回收量上升，環保局持續宣導垃圾減量措施，另，根據其他縣市經驗，垃圾費隨袋徵收有助於垃圾減量約3成，目前台中市也在研議試辦中。

陳宏益說，多數民眾誤以為垃圾費隨袋徵收是額外增加費用，事實上是比現行隨水費徵收還省錢，以1家4口為例，現行隨水費徵收垃圾處理費1個月約200元，若改為隨袋徵收只需不到100元，不僅省錢，也減少垃圾量。目前除神岡外，民間包括水湳市場自行試辦，環保局局本部也開始試辦，年底前也會再新增1處社區大樓、1間學校加入試辦，也鼓勵有意願的社區、單位加入試辦。