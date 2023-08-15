大陸女星張雨綺出演周星馳電影《長江7號》出道，在戲中扮演溫婉女老師而走紅，近年她在綜藝節目 《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，豪爽的性格獲得不少觀眾喜愛，今（15）日她曬出泳裝照，緊身泳裝大洩東西半球，讓粉絲看到血脈賁張。

大陸36歲女星張雨綺今日曬出一組泳裝照，只見她頂著烏黑長髮，身上一件藍色貼身泳裝令火辣身材展露無遺，體態前凸後翹，相當完美，泳裝胸口處的網狀設計洩出東西半球，兇猛身材讓網友看到目不轉睛，背面也有挖空的小巧思，白皙美背和蜜桃臀曲線火辣。張雨綺開心寫下：「這是夏日限定的克萊因藍」，貼文一出立刻引來3.4萬人按讚。

好身材讓網友激動留言：「老婆回家給我自己看就行了」、「啊啊啊老婆鯊瘋了」、「下次我收費啊只能給我看」、「老婆好辣斯哈斯哈」、「？這是我能看到的」、「愛看多發」、「啊啊啊啊這是我不花錢就能看到的」、「有顏有錢有兒有女，財務自由，單身自由，真的很好」。

張雨綺情史豐富敢愛敢恨，2009年曾和大S前夫汪小菲交往，但熱戀不到一年就分手，隔年汪小菲與大S舉行婚禮，曾有記者問張雨綺心情，張雨綺表情瞬間變了，做出聽不清楚的舉動，連問好幾次「什麼」，試圖讓現場媒體知難而退，但對方仍堅持詢問，張雨綺最後只能直接讓別人問下一題。她後來解釋「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了什麼，或者我還沒睡醒」。