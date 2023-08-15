愛莉莎莎的Youtube擁有122萬訂閱，業配收入相當驚人，去年還賣掉萬華小套房，搬進4000萬豪宅，而她與羽球教練男友呂杰陽的戀情亦頗受外界關注，最近她常分享跟男友看車的動態，加上昨(14)日突然曬出6個二手名牌包，表示想賣包籌買車錢，讓粉絲以為是為了幫男友買車，對此，愛莉莎莎做出回應了。

一名網友14日在Dcard表示愛莉莎莎先前開箱新家的影片，提過很討厭開車才會買離捷運站近的房子，但日前限時動態中，卻可見她時常陪呂杰陽去看車，猜想車買來應會給呂杰陽開，卻得為他賣包籌款，替愛莉莎莎不值：「希望她不要這麼傻」，但也有人認為賣不常揹的包包，總比放著不用好很多。

愛莉莎莎賣包籌錢。(取自愛莉莎莎 IG)

愛莉莎莎回應單身時不買車的原因。(圖/愛莉莎莎 IG)

對此，愛莉莎莎做出回應，坦言單身時覺得車子不重要，工作外出時，搭計程車即可，但交男友後，從一個人變成兩個人，想做的事情變很多，有了車子可以去很多地方，包括陪男友回台中老家等等。但為何得賣包包？愛莉莎莎解釋雖然有足夠的錢，但既然都要花一筆大錢，把多餘的東西賣掉，可使手頭更為寬裕，加上一直有斷捨離的習慣，無論器材、包包、衣服皆無執著，好讓家中的東西少一點，過得越舒服：「台北最貴的東西就是土地了，有進有出，才有多的空間迎接新的東西。」