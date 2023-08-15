2024總統大選只剩半年不到的時間，網路媒體《Newtalk》今(15日)公布最新民調，民進黨賴清德33.2%、民眾黨柯文哲28.81%、國民黨侯友宜23.52%。地區交叉分析顯示，賴清德在台中市、台北市的支持度明顯下滑約5至6個百分點。而在野黨先前猛攻前瞻預算分配不均，台北、台中市正是六都中的倒數第一、二名。

《Newtalk》今公布2024總統大選民意支持度手機簡訊民調調查。賴清德33.2 %、柯文哲28.81% 、侯友宜23.52 %、尚未決定14.47 %。地區交叉分析顯示，在台北市部分，侯友宜28.41 %、賴清德28.41 %、柯文哲27.27 %，與上月相比侯友宜上升6.03%、賴清德暴跌6.56%、柯文哲上升1.4 %。在台中市部分， 侯友宜 22.73 %、賴清德 26.7 %、柯文哲37.18%，跟上個月相比，侯友宜上升4.14%、賴清下跌5.35%、柯文哲下跌3.66%。

而在野黨先前猛攻民進黨政府前瞻預算分配不均，直指綠營執政的高雄市分得1265億元，占總經費約四分之一，但人口比高雄多的台中市，僅拿到228億元，台北市更僅分得184億元，慘居最後兩名。前後任台北市長柯文哲、蔣萬安、台中市長盧秀燕也都為市民叫屈。

《Newtalk》分析，值得注意的是台北市、台中市都是六都裡前瞻預算受到中央分配最低的兩個直轄市，其中尤以台北市更低，僅獲得3%多，賴清德在這兩個城市支持度明顯下滑（台北市-6.56%、台中市-5.35%），是否與此效應發作有關，值得觀察。

桃園市部分，侯友宜22.32 %、賴清德29.61 %、柯文哲31.76 %；新北市部分，侯友宜 21.64 %、賴清德 30.61 %、柯文哲34.4%，與上月相比，侯上升0.02%、賴清德下跌1.48%、柯文哲上升3.66%。

在台南市部分，侯友宜17.56 %、賴清德47.33 %、柯文哲 28.24 %，賴清德在本命區獲得高支持度，柯文哲則明顯下滑，與上月相比，侯友宜上升1.56%、賴清德上升7.33%、柯文哲暴跌5.76%。

高雄市部分， 侯友宜24.55 %、賴清德 38.32 %、柯文哲 24.55 %，與上個月相比，侯友宜大幅上升7.88%、賴清德下跌2.98%、柯文哲下跌4.44%。

此次網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機電話，於8月13至14日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收1795份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.36%。為避免誘導，新頭殼新聞網站民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。