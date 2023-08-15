今(15日)為日本的二戰終戰紀念日，除官方舉行悼念儀式外，也有許多人前往東京靖國神社參拜。南韓則對日本黨政人士參拜二戰陣亡將士，有美化二戰侵略行為的嫌疑，表達失望及遺憾。前立委蔡正元強調，日本1945年8月15日宣布依照《波茨坦公告》，向美、英、中、蘇聯投降，是向中國投降，而非向中華民國投降。《波茨坦公告》立即生效，台灣還給中國立即生效。南北韓都訂8月15日為光復節，是符合國際法的規定。

蔡正元提到，1945年8月15日中午，距今78年，日本天皇發表廣播，朗讀詔書，宣布依照《波茨坦公告》，向美國、英國、中國、蘇聯投降。這份歷史性的《昭和詔書》是現代國際法的重要文件。有幾個特點：第一，日本只向美國、英國、中國、蘇聯投降，沒有向其他「同盟國」投降。

蔡正元強調：第二，日本向「中國」投降，不是向「中華民國」投降，這份詔書的寫法是對的。因爲「中華民國」只是當時的政府爲「中國」取的國號，中國的國號會隨朝代而改變。第三，日本是無條件投降，亦即日本不能再開任何條件，只能依據《波茨坦公告》的條件投降。

第四，《波茨坦公告》立即生效，台灣還給中國立即生效，韓國獨立也立即生效。蔡正元直言，兩韓都訂8月15日為光復節，符合國際法的規定。