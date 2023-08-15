台灣抓獲史上最大宗毒品「卡痛」（Kratom）轉口案，市價高達363億元，在台灣屬於三級毒品，隨著邊境開放，根據關務署統計，海關今年查獲旅客夾帶毒品，也呈現暴增的現象，今年前7月查獲的旅客夾帶毒品案件58件、共計332公斤，市價3億9745萬元，相較於去年同期，大約只有10件、共計183公斤、市價6084.6萬元暴增。

關務署官員表示，今年還出現旅客夾帶10多公斤毒品。官員表示，夾帶大多是大麻多是從美加入境；而泰國入境者則是夾帶海洛因居多。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！