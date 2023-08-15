分發入學放榜，高中整體升學成績出爐，台中一中錄取國立大學及私立醫科有694人，占約78.42％。（陳淑芬攝）

分發入學今天放榜，台中一中及台中女中考生今年參加分科測驗人數增加，各占應屆畢業生的57％及55％，且兩校今年整體升學成績大放異彩，台中一中錄取國立大學及私立醫科有694人，占約78.42％；錄取醫科有83人，占9.3％。台中女中錄取國立大學及私立醫科有492人，占78.21％，其中，有44人錄取醫科，占7％。

大學分發入學今天放榜，各高中今年升大學成績出爐。台中一中教務主任陳孟宏表示，中一中今年應屆畢業生885人，參加分科考試有511人，比例相當高。

陳孟宏說，彙整今年升大學表現，錄取國立大學及私立醫科有694人，占約78.42％，其中，有83人錄取醫科，占9.37％；錄取台清交成政有403人，較去年的381人大幅增加。

台中女中教務主任王琇嫻指出，台中女中今年應屆畢業生有629人，參加學測錄取總計有272人；參加分科考試有347人，其中有147人錄取頂大，比去年增加9人。

王琇嫻分析，整體而言，台中女中今年升大學表現比去年亮眼，錄取國立大學及私立醫科有485人，占77.11％，其中，有44人錄取醫科，占7％，比去年增加13人；錄取台清交成政則有274人。