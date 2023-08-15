中國房地產開發商碧桂園爆發財務危機，兆豐金董事長雷仲達今天表示，比起碧桂園事件，他更擔心中國總體經濟下行的風險，但近年國銀對中國曝險已有縮減，截至6月底，兆豐銀對中曝險占淨值比降至18%。

雷仲達接掌兆豐金控、銀行董事長2個月，他今天指出，員工福利方面，已通過提高員工生育補助，先前生一胎、二胎、三胎各可獲補助新台幣8萬元，現在則分別拉高至12萬元、15萬元、18萬元，「兆豐獲利佳，福利沒理由落後」。

針對政院拍板軍公教明年調薪4%，兆豐銀「薪情」如何，雷仲達表示，依照以往慣例，公股銀行大概會跟著公務人員走，但加薪幅度要跟財政部報告，到年底若獲利維持現在的好水準，「我當然盡可能去爭取更多」。

兆豐金前7月稅後淨利突破200億元大關，達220.91億元、年增87.4%。

此外，雷仲達表示，兆豐產險已碰到問題，達不到法定RBC（資本適足率），兆豐不得不增資，但目前仍在跟財政部溝通，尚未定案。

談及中國碧桂園不動產暴雷事件，雷仲達分析，比起此事，他更關切中國總體經濟下行的風險，但近年國銀對中國曝險一直在縮減，這是正確的，兆豐銀對中國曝險占淨值比6月底為18%，已低於20%。

展望台灣房市，雷仲達指出，政府的定位是打炒房、不是打房，要抑制投機、投資，適用青年安心房貸方案的首購族還是要照顧、補貼，但要把房價打到「每個人都買得起房子」，恐怕不太可能。

此外，近期美債殖利率長短天期倒掛，聯準會（Fed）升息進入尾聲，雷仲達認為，未來SWAP（換匯交易）業務的收益不會如先前多；債券部分，相較於先前投資較短天期債券，現在應要拉長天期布局。（編輯：楊凱翔）1120815