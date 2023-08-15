中山高南下圓山段事故 車潮回堵10公里紫爆！ 19:022023/08/15 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（15）日晚間18時許，國道1號南向24公里圓山段發生一起事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（15）日晚間18時許，國道1號南向24公里圓山段發生一起事故，適逢下班時間，這起事故造成車潮嚴重回堵10公里，目前事故排除中，請駕駛人提前改道，事故原因還待釐清。 基隆大武崙1天3人溺死 市府緊急宣布：封閉出事沙灘 搭捷運熱爆「中暑不意外」 通勤族氣炸一面倒喊：重啟核電 納骨堂旁凌晨行徑鬼祟被警尾隨 駕駛跳窗逃竄掉出吸食器遭逮 #事故 #圓山 #車潮 #回堵 #10公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 窪塚洋介喝醉直播突失控露私密部位 震撼全網超傻眼 17:412023/08/10 娛樂 台61苑裡路段3車追撞事故 化學槽車洩漏2人送醫 09:262023/08/08 社會 影》韓9樓工地崩塌！2越南移工遭活埋喪命、4人傷 13:392023/08/09 國際 下班注意！國3樹林5車追撞 北上車流回堵2公里 17:232023/08/15 社會 國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K 10:592023/08/08 社會 桃園台66接國一壅塞 開放路肩回堵減1.5公里 19:232023/07/28 生活 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K 13:112023/08/11 社會 國3竹南交流道車禍事故 曳引車衝進對向田中央 11:002023/08/01 社會 圓山音響展：頂級玻璃振膜高級音響顛峰 12:002023/08/08 科技 道安方案花11億放水流 審計部：交通事故受傷人數49萬10年來新高 13:182023/08/03 政治 右前輪突脫落車停擺 駕駛夫妻慌張釀回堵 暖警插手度過危機 12:392023/07/27 社會 北市A1事故高齡者死亡人數增 蔣萬安提3點裁示 14:532023/07/28 生活 民怨炸鍋！楊梅交流道調號誌嚴重回堵 市府急修改 15:122023/07/26 生活 看見Taiwan路跑 12／3邀您為改變環境而跑 02:292023/07/25 體育 國道3號苑裡交流道事故 小客車衝出邊坡再撞1車 21:432023/07/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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