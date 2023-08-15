今（15）日晚間18時許，國道1號南向24公里圓山段發生一起事故，適逢下班時間，這起事故造成車潮嚴重回堵10公里，目前事故排除中，請駕駛人提前改道，事故原因還待釐清。

基隆大武崙1天3人溺死 市府緊急宣布：封閉出事沙灘
搭捷運熱爆「中暑不意外」 通勤族氣炸一面倒喊：重啟核電
納骨堂旁凌晨行徑鬼祟被警尾隨 駕駛跳窗逃竄掉出吸食器遭逮
#事故 #圓山 #車潮 #回堵 #10公里