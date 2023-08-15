多年來不少大明星都扮演過吸血鬼「德古拉伯爵」（Count Dracula）。這個經典虛構人物的原型來自15世紀東歐瓦拉幾亞公國以凶殘聞名的統治者弗拉德三世（Vlad The Third）。弗拉德三世辭世逾500年後，義大利科學家研究他留下的3筆文件書信發現，他生前有一種眼淚帶血的罕見症狀。

英國《每日郵報》、科技新聞網站Phys.org報導，義大利卡塔尼亞大學（University of Catania）研究團隊專家研究發現，弗拉德三世生前苦於一種稱為「淚血症」（haemolacria）的症狀，導致他會流下「血淚」。主持這項研究的卡塔尼亞大學教授昆索洛（Vincenzo Cunsolo）說明，弗拉德三世至少在去世之前幾年都有這種病症。

弗拉德三世生前三度統治瓦拉幾亞公國（Wallachia），年代介於1448年至大約1477年他去世為止，這個公國位於現今的羅馬尼亞。據傳他常下令以木樁穿刺的手法行刑，因而獲得「穿刺公」（Vlad the Impaler）稱號，另名「龍之子弗拉德」（Vlad Dracula），歷史學者歷來找到的證據顯示，與他有關的死亡人數多達8萬人左右。19世紀愛爾蘭小說家斯托克（Bram Stoker）以弗拉德三世為靈感，1897年發表名作《德古拉》（Dracula），「德古拉」由此成了吸血鬼的代名詞。

弗拉德三世留下許多傳說。

卡塔尼亞大學研究團隊今年5月從一封15世紀的信件之中提取血液、汗漬、指紋、唾液等痕跡加以分析。信件撰寫逾1475年8月4日，一名男子自稱「來自阿爾卑斯以外地區的王子」，致函現今羅馬尼亞城市西比烏（Sibiu）居民。他在信中說明自己很快就會住進村莊哩，信末署名「龍之子弗拉德」。

人們寫信時觸摸到信紙是很常見的情況，例如用手指把信紙放在桌子之類的物體表面，寫信過程掌根也可能靠在紙上，人體的物質與分子很可能藉由皮膚轉移到紙張。

Looks like our Romanian celebrity, Vlad the Impaler or Dracula🧛🏻 suffered from hemolacria, a condition that causes a person to produce tears that are partially composed of blood.



Researchers from the University of Catania have used High-resolution mass spectrometry (HRMS) and… pic.twitter.com/ReXRhFSXiZ — Andreea Roxana (@soft_dusty_pink) August 12, 2023

研究團隊分析由信件提取體液之中的蛋白質顯示，弗拉德三世可能罹患罕見的淚血症。這種病症的患者的眼淚可能帶血，眼部甚至可能流出血來。流下「血淚」看起來很嚇人，但病因不一定令人害怕。很多疾病都有可能發生淚血症狀，例如結膜炎、環境造成的損傷引起，也可能代表分泌眼淚的組織系統長了腫瘤；有些成年女性個案因賀爾蒙因素出現淚血症狀。有些研究人員認為，淚血症與極大的壓力或心理層面的煩亂有關。

昆索洛說，研究得到的蛋白質數據可能代表弗拉德三世在生命中最後幾年出現淚血症的病理狀況，他可能流下了帶血的眼淚；弗拉德三世很可能也有呼吸道發炎或皮膚發炎的問題，甚至兩者均有。

昆索洛表示，這項研究是學界首見，有助於讓弗拉德三世生前健康狀況獲得更多關注，「不可否認的是，中世紀可能有不少人碰過這些信件，但信件沾染的蛋白質很可能與撰寫信件並署名的弗拉德三世有關」。這項與羅馬尼亞國家檔案館等機構合作進行的研究成果，已於本月8日發表於國際期刊《分析化學》（Analytical Chemistry）。