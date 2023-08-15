前苗栗縣長徐耀昌（中）日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，喊出「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌15日晚間自從大陸南京返台時表示，國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好的未雨綢繆、要大和解。（陳麒全攝）

前苗栗縣長徐耀昌（中）日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，喊出「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌15日晚間自從大陸南京返台時表示，國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好的未雨綢繆、要大和解。（陳麒全攝）

前苗栗縣長徐耀昌（中）日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，喊出「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌15日晚間自從大陸南京返台時表示，國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好的未雨綢繆、要大和解。（陳麒全攝）

前苗栗縣長徐耀昌（中）日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，喊出「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌15日晚間自從大陸南京返台時表示，國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好的未雨綢繆、要大和解。（陳麒全攝）

前苗栗縣長徐耀昌日前喊出「下架國民黨」引發爭議，徐耀昌15日晚間自從大陸南京返台時表示，國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好的未雨綢繆、要大和解。

徐耀昌10日出席在苗栗舉辦的主流民意大聯盟造勢活動，並且在台上高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省，會後面對媒體追問，徐耀昌先是答稱「不予置評」，隨後在徐功凡、楊明燁等議員緩頰下頻頻稱「口誤」。

徐耀昌11日赴中國大陸，直到15日才搭乘東方航空MU5001班機自大陸南京返台，班機在晚間5時51分抵達桃園國際機場，徐耀昌下機時接受訪問時表示，對於「下架國民黨」引發的爭議，等後續事情具體一點再說，這次到了中國大陸5天都沒有跟台灣方面聯絡，目前也還沒接到國民黨或地方黨部的說明通知。

對於是否擔心黨紀懲處，徐耀昌指出，就「平常心，有些時候講多了，報導下來變質了」，他認為「一個組織畢竟有支持你，也有反對你的人，反對者抓到了小辮子就會盡力的修理你。」

徐耀昌也談到，事實上國民黨很多作為真的要痛定思痛、要好好地未雨綢繆、要大和解，也沒什麼好誤解不誤解的。是否如接受媒體訪問提到的「真的是有感而發」，徐耀昌笑著強調「沒有！沒有！沒有！」，隨後便在同行親友的陪同下離去。

國民黨主席朱立倫日前表示，任何傷害黨、黨員的人，黨紀不允許，考紀會將嚴正處理。國民黨14日表示，考紀會已發函請徐耀昌陳述意見，並請苗栗縣黨部進行瞭解，以供後續處理參考。