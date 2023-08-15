為此，長興除推升特殊材料之美洲市佔，加速傳統材料轉UV，如膠黏劑(電子零組件膠、熱熔/感壓膠、製程用膠等)；金屬塗料(印鐵、捲鋼、輕防腐等)、膜材(量子點膜、防霧膜等) 及ICT、電動車等新應用。

長興主要市場以大陸為主。受制市場需求不強，客戶下單力道轉弱，且隨原物料價格下跌，產品ASP也跟著下滑，影響營收表現，不過毛利率相對穩定，評估價格再向下的空間有限，預估下半年銷量將會回到過去成長曲線上。

長興指出，光固化材料可應用在ICT、電動車產業的智慧製造產線上，且因其具有綠能環保的特色，可達到節能減排的目的，是近年業績成長主力，看好後市潛力。

其中，大陸因環保/高效議題，轉往使用光固化技術趨勢不變，包括傳統使用溶劑的產業加速轉型為UV型、產線自動化的需求擴大UV材料在製程上的應用、電動車、光伏、絕緣材料、增材製造及UV膠黏劑及UV水性材料在ICT及電動車產業的擴大應用，有利光固化材料需求成長。

此外，歐美市場成熟規模大、應用多元、需求穩定，特殊材料市佔率不高，具成長空間。東南亞隨大廠供應鏈移轉，在地生產帶動市場需求成長，成長動能可期。

拉美、中東等新興市場則因經濟發展增長，關注及擴展多元應用技術，如生質材料、 膠黏劑、複材塑料、絕緣材料、增材製造等。