海巡署去年10月間查獲10名越界捕魚的大陸漁民獲緩起訴，年底由移民署高雄市專勤隊負責遣返回國，然而過程中49歲黃姓漁民因擔心回大陸會留案底，導致捕魚證照被撤銷，竟異想天開，填寫名單時將姓氏「黃」改為「王」，後來露餡被抓包依偽造文書罪送辦。直到8月初宣判有期徒刑3月，可易科罰金，故黃男只能目送同事回家過年外，漫長等待下還要再蹲3個月的牢，令他欲哭無淚，大嘆「得不償失」

去年10月間，海巡署查獲10名越界捕魚的大陸漁民，後來全因未經許可入國遭處緩刑，並在年底由高雄市專勤隊負責遣返回大陸。然而專勤隊在確認所有遣返回大陸的漁民身分過程中，黃男因擔心回大陸會留案底，導致捕魚捕撈許可會被撤銷，從此無法出海捕魚，竟然意想天開，將姓氏黃改成王，藉此想蒙混過關。

不料黃男在填寫期間，雙手不停發抖冒冷汗，並且眼神還不時偷瞄專勤隊員，令專勤隊員起疑，向黃男詢問姓名，又聽聞黃男回報時支支吾吾，於是打算要著手調查真相，黃男見瞞不過，只好坦承謊報名字，被專勤隊員依偽造文書罪送辦，黃男只好目送同事們返鄉過年。

黃男移送後一直待在高雄，等待法院宣判，經過長達近9個月等待，最終黃男在2日經過高雄地方法院依未經許可入國及偽造文書罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

黃男聽到判決後感到欲哭無淚，因為他經過漫長等待，還要再經歷3個月的牢獄之災，令他大嘆「得不償失」