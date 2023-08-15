台南市安平港悅椿度假酒店示意圖。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南安平將出現第一座國際級遊艇港酒店，亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團今天舉行「亞果安平遊艇城第三期-安平港悅椿度假酒店」動土典禮。市長黃偉哲表示，悅榕集團是國際知名的旅館集團，在全球各地都有旅館休閒事業，感謝該集團選擇台南作為在台灣第一個合作夥伴。

亞果遊艇集團指出，2019年該集團與悅榕集團簽署酒店委託經營管理合約，計畫斥資26億打造「安平港悅椿度假酒店」，未來將提供195間戶戶面海的客房。此次不僅是悅榕集團首次進軍台灣市場，還是該集團全球第一個與國際遊艇港結合的濱海度假星級飯店，預計2027年完工，屆時可望成為台南國際觀光新亮點。

黃偉哲認為，安平港潮差只有48公分，漲潮、退潮非常平穩，地點也相當優良，是發展度假遊艇事業的最佳場地，相信未來悅榕集團與亞果遊艇集團強強聯手，將能打造出最優質的休閒觀光產業。

市府指出，新加坡悅榕集團成立於1994年，是全球知名的頂級酒店與度假村領導品牌之一，業務遍布23個國家，旗下擁有63家度假村及酒店、59家水療Spa、59家零售商店及3個錦標賽高爾夫球場。