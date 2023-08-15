監製鄒介中、導演廖士涵率演員李興文、吳奕蓉、陳少卉、陳昭妃15日出席鬼片《粽邪3：鬼門開》媒體試片映後座談，在片中飾演鍾馗乩身的李興文透露，有場他已開臉扮鍾馗的戲，當時廖士涵在片場導戲，忙碌中忘記開臉不能叫本名的禁忌，不小心叫了一聲：「興文哥。」當下李興文扮鍾馗的頭冠突然掉下來、腦壓瞬間飆高。

李興文說還好自己平時有持咒，馬上唸大悲咒，身體狀況才趨緩，他也表示自己本身是有感應的體質，相信有「好兄弟」跟「神明」的存在，曾目睹過韋馱菩薩（韋馱將軍）的神明狀態，形容就像大家印象中的佛光普照、神明一般降臨，「看到韋馱將軍腰部的鎧甲，非常巨大，一開始不知道是什麼，後來去廟裡看到佛像，才知道原來是韋馱將軍。」

吳奕蓉則表示自己比較好運，因為確診所以比較晚進組，開拍前不知道劇組有發護身符，好險經紀人有問，才去拿了護身符保平安。另片中吳奕蓉要一直抱著鬼師父的雕像，表演指導陳雪甄告訴她不要一直盯著雕像看，不然會頭暈，她也相當聽話，沒有發生恐怖現象。

雖然沒有靈動意外，卻發生動作意外，有場戲是吳奕蓉要斬殺張庭瑚，男方腰間有配戴一把劍，兩人在閃轉騰挪時，吳奕蓉不小心被對方的劍鞘敲到額頭，當下直接腫一包，她苦笑說：「還好有瀏海遮住。」而她也在追逐中不小心踩到屍體臨演的手指，對方瞬間痛到說不出話。

而曾在《人面魚：紅衣小女孩外傳》飾演虎爺乩身的童星陳少卉，這回扮起恐怖的鬼，要咬王彩樺的脖子，他說如果假咬鏡頭前會很明顯，最後是真的輕輕咬一口王彩樺的脖子，被問到王彩樺的脖子「香不香」？他尷尬笑說自己當時臉上都是血漿，聞不到味道。