陸軍與中華職棒熱情阿迷趴（ARMY PARTY），展現共同守護家園決心。陸軍六軍團提供

第三作戰區本週四（17日）配合國防部民國112年軍人節系列活動，將於樂天桃園棒球場盛大舉辦北部場次「全力出擊」職棒開球活動，並邀請官兵和眷屬進場欣賞球賽，以具體行動力挺棒球運動。

裝甲542旅官兵日前也偕同樂天桃猿棒球隊和啦啦隊員，在湖口營區拍攝此次「全力出擊」職棒開球活動宣傳照。CM11戰車、CM34八輪甲車與球隊主題球衣「林地勇虎」相互輝映，大顯潮流，帶出陸軍「親愛精誠」的忠誠軍風，同時彰顯國軍就是人民生活最大的支持。

此外，第三作戰區、海軍陸戰隊、憲兵隊、警察、消防等五大單位代表共同領唱國歌，代表著「國家安全，共同守護」的精神，是全民力量的凝聚，更是國家韌性的展現！

最後，由53工兵群潘韋辰上兵擔任開球投手，由於潘上兵服役前曾為職棒投手，如今投身軍旅，以不同身分重新站上投手丘，展現對國家和棒球的熱愛與執著，讓這場賽事的開球活動別具意義。