近期中國大型地產開發商碧桂園陷入流動性壓力，有2筆美元債息跳票、11檔境內公司債停牌。金管會清查，國內全體銀行中有5家銷售碧桂園公司債，合計22名客戶購買，規模達新台幣1.7億元。

不過，22名客戶均為專業投資人，非一般民眾，且買到的碧桂園公司債均非目前債息跳票的2檔美元公司債或11檔停止交易的中國境內公司債。

身為中國房產巨頭之一的碧桂園近日坦承尚未支付2筆已到期的美元債券利息，涉及金額達2250萬美元，目前2筆利息還在30天寬限期內；後續碧桂園再對外公告，旗下11檔境內公司債自14日開市起停止交易，引起外界高度關注。

金管會調查全體本國銀行銷售碧桂園公司債情形，共有5家銀行銷售碧桂園公司債給客戶，合計規模達1.7億元、客戶數共22戶，均為專業投資人。

根據金管會向5家銀行了解，銷售給22名客戶的碧桂園公司債，均非近期2檔正在付息寬限期的2檔美元公司債或11檔停止交易的中國境內公司債，目前狀態尚屬正常。

金管會銀行局副局長童政彰在例行記者會說明，銀行銷售金融商品給客戶，必須落實KYC（認識你的客戶）、KYP（了解你的商品）程序，另考量國際金融市場不斷變化，金管會2022年11月14日更已發函提醒銀行。

童政彰強調，銀行對於相關金融商品發行機構，必須建立重大事件預警控管機制，並即時掌握相關資訊、審慎評估因應，並應主動對客戶進行相關關懷、提供充分資訊給客戶。

除了部分國銀理財客戶買到碧桂園公司債外，投資人透過投信基金持有碧桂園曝險達17億元，占全體公私募基金規模僅0.03%。

至於金融三業對碧桂園曝險，則與金管會10日公布數據相同，合計逾3億元。

截至今年6月底止，僅1家本國銀行對碧桂園持有授信曝險，規模達902萬美元，按今天新台幣兌美元收盤價31.935元換算，折合約新台幣2億8805萬元，保險業則無碧桂園直接曝險部位。

此外，截至今年7月底止，證券期貨投信投顧事業中，僅證券自營商對碧桂園有直接曝險，曝險部位達1977萬元。

至於上市櫃公司是否踩雷碧桂園公司債，金管會證期局副局長高晶萍說明，金管會已請證交所及櫃買中心進行問卷調查，目前調查還在進行中。