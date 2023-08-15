大陸國務委員兼國防部長李尚福15日表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大事，在台灣問題上玩火，妄圖以台制華，必將以失敗告終。

李尚福14至19日赴俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議、並訪問白俄羅斯。在俄期間，李尚福15日出席莫斯科國際安全會議並做大會發言。

李尚福在發言中表示，今年2月，中方發布《全球安全倡議概念文件》，明確了重點合作方向和平台機制，為維護世界和平提供了中國方案。中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

李尚福表示，安全和發展是每個國家都應擁有的基本權利，不能成為某些國家獨享的特權，遏制打壓別國發展的霸凌行為，既不符合經濟發展的規律，也真不得人心。把自己的意志強加於人，肆意干涉他國的內政霸道的做法，正引起國際社會日益強烈的反對和抵制。這些錯誤的行徑剝奪的是別國應享有的發展權和自主權，是造成世界動蕩不安的亂源和禍源。

李尚福強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。中國統一是歷史大事，在台灣問題上玩火，妄圖以台制華，必將以失敗告終。

李尚福呼籲，為了世界更公平，我們需要團結一致，共同抵制為所欲為的強權政治。為了世界更安全，我們需要守望相助，共同抵制全球伸手的軍事霸權，為了世界更包容，我們需要和衷共濟，共同抵制，不擇手段的遏制打壓。