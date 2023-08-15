還記得初次欣賞「看見台灣」時的感動嗎？2013年已故導演齊柏林以「看見台灣」紀錄片驚艷全台；10年過後，國泰金控攜手「看見．齊柏林基金會」舉辦「看見台灣十週年巡迴攝影展」，巡迴展覽60萬餘張台灣島嶼地景的全紀錄，其中許多齊導生前的影片、底片及數位照片都是從未曝光的珍貴資料。這些精選影像即日起將在台北、台中、高雄三地巡迴攝影展中展出，要讓全台再次掀起「看見台灣」熱潮。

國泰金控長期關注台灣在地、環境、人文的發展，推動多元公益關懷、品牌活動與全民共好，也因此，國泰金控在此次巡迴攝影展擔任主要贊助單位，更是金融業唯一贊助企業，特別的是，此次攝影巡迴展除了有國泰金控，台北市政府也扮演重要角色，公私合力。

國泰金控總經理李長庚協同台北市長蔣萬安、看見．齊柏林基金會董事長歐晉德等嘉賓共同出席今(15)日的開幕剪綵儀式。李長庚表示，看見台灣紀錄片在10年前上映，他也在朋友的推薦下去觀看，前後看了3次，每一次都深受震撼，因為從影片中看到了台灣的美麗與哀愁。不只台灣，這幾年的氣候劇烈變遷，全球都在努力改變，想知道不管是個人或企業還能做什麼。

國泰金控以氣候、培力，健康三主軸持續透過企業的力量，在過去60年來從業務到營運，參與台灣社會的點點滴滴，並且從自身做起，促成許多改變的契機。這次看見台灣十週年攝影展在北中南巡迴開展，希望有更多民眾來參與，讓更多人可以看見台灣的美好，了解自己成長的故鄉，更疼惜這塊生長的土地與環境。

台灣橫跨亞熱帶與熱帶，地勢起伏、高山林立擁有多樣化生態系與物種，得天獨厚的條件讓生物多樣性成為台灣能夠著力的重點永續議題之一。為此，國泰加入「自然與生物多樣性倡議平台」，期許業界對自然跟生物多樣性保育議題，採取更積極的行動；也培育專業人才，期望能以永續的方式，增加企業面對自然風險的韌性並提升企業長期競爭力。同時國泰關注綠色能源與綠色營運，透過「產能」、「節能」並進，落實企業對地球的永續責任，致力成為永續金融的先行者。

《看見台灣》上映10週年巡迴攝影展今(15日)開跑，邀請大家一起從齊柏林導演的視角，目睹台灣的發展與變遷，看見十年間台灣土地的美麗，及因破壞而改變的剎那。基金會更打造環境劇場，以山、海、河、城市為主角空拍，讓參展者能沉浸式體驗台灣之美，全程免費入場。